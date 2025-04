Femminicidio Ilaria Sula, fiaccolata a Terni

Terni si è stretta intorno ai familiari di Ilaria Sula, la giovane uccisa a Roma dal suo ex fidanzato. Dopo il funerale del pomeriggio la città, almeno 3 mila persone, si è infatti ritrovata in piazza della Repubblica per una fiaccolata che in silenzio ha attraversato il centro storico della città per concludersi davanti al municipio, presso la panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un'iniziativa con la quale ha voluto ricordare la studentessa uccisa. Assieme alle tante persone c'era tutta la famiglia di Ilaria, il papà Flamur, la mamma Gezime e il fratello Leon. Con loro anche la presidente della Regione Stefania Proietti. .