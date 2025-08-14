Femminicidio La Spezia, ex marito con divieto avvicinamento

Voglio precisare che io pungolo ma non pungolo il governo, io pungolo tutti i nostri rappresentanti, perché ricordiamoci che noi in Parlamento abbiamo tutte le forze politiche, e noi raramente abbiamo visto dei rappresentanti delle forze politiche qui. Quindi per noi il compito principale nostro è di pungolare sempre, ma non perché vogliamo che loro siano qui per noi, perché non si dimentichino quello che è avvenuto, e non si dimentichino che bisogna fare qualcosa perché la sicurezza abbia un valore maggiore. .