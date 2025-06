Femminicidio Martina, attesa per l'autopsia il 3 giugno

Crudeltà, efferatezza, disinvoltura. E ancora: rabbia, gelosia, possesso. Nell'ordinanza di convalida del fermo di Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio di Martina Carbonaro, c'è tutto quell'orrore umano ancora più difficile da immaginare, se i protagonisti sono due giovani di 19 anni, l'assassino, e di 14, la vittima. In quelle pagine c'è una sequenza di fatti che smentisce anche la prima versione fornita da Tucci, che aveva raccontato di avere colpito più volte la sua ex fidanzata, che gli aveva negato un abbraccio, con una pietra alla testa e di avere seppellito il corpo tra i detiriti una volta che si era reso conto che la ragazza non respirava più. E invece, secondo una prima consulenza del medico legale, Martina era viva. La sua agonia è durata diversi minuti, anche quando Alessio l'ha abbandonata in un armadio e coperta di detriti. Ora sarà l'autopsia a stabilire l'ora esatta della morte e quanto tempo è passato dai 5 colpi al momento in cui il cuore ha smesso di battere. Elementi fondamentali per le aggravanti e la sentenza di condanna di Tucci che, secondo il giudice, ha una "personalità allarmante" ed è "incapace di controllare gli impulsi". Intanto, sull'edificio abbandonato, un tempo casa del custode dello stadio, il legale della famiglia di Martina ha depositato un'istanza alla Procura di Napoli Nord. Nessun controllo, troppo facile entrare in quell'area dove sono in corso i lavori di riqualificazione, e dove Martina è stata uccisa e ritrovata sotto arredi e detriti. .