Femminicidio Martina Carbonaro, da Tucci "piena confessione"

Alessio Tucci ha reso delle dichiarazioni ampiamente confessorie e ha specificato alcune circostanze, soprattutto in merito alle modalità dell'aggressione che è stata subita dalla povera Martina, specificando che l'ha colpita.. diciamo il primo colpo è stato sferrato quando la ragazza era di spalle. Perché di fatto erano saliti nella ex abitazione del custode, per parlare, insomma, per avere un confronto ma in seguito a questo confronto la ragazza aveva rifiutato un abbraccio e lui a quel punto ha avuto uno scatto d'ira e l'ha colpita con questa pietra. .