Femminicidio Matteuzzi: Cassazione conferma ergastolo per l'ex

"Adesso giustizia processuale è fatta, sì, sì. Ora vorrei ricordarla più per le cose belle, non per tutto quello che ha fatto lui a lei". Era al telefono con sua sorella quel giorno Alessandra Matteuzzi, la 56enne che nell'agosto del 2022 è stata presa a martellate sotto la sua casa di Bologna, uccisa con una violenza inaudita dall'ex fidanzato Giovanni Padovani. A 3 anni dal delitto, la Corte di Cassazione mette un punto sulla storia processuale di quel femminicidio. I giudici della prima sezione hanno confermato l'ergastolo per Padovani, ex calciatore dilettante e modello, oggi 29enne. "Contenti mai. Un ergastolo non rende mai contento nessuno, alla base c'è sempre una tragedia umana. Però questa sentenza mette la parola fine alla vicenda processuale, e credo sancisca ancora una volta la gravità di quello che è successo. Non ci sono scuse per chi commette questi reati". La Corte ha accolto le richieste del Procuratore Generale e ha rigettato il ricorso della difesa dell'imputato, l'avvocato Gabriele Bordoni. Padovani rispondeva di omicidio aggravato da stalking, vincolo del legame affettivo, motivi abietti e premeditazione. Durante il processo di primo grado una perizia aveva stabilito che l'uomo fosse pienamente in grado di intendere e volere. E in appello erano state poi respinte le richieste della difesa di procedere a nuove analisi cliniche, ritenendole inutili. .