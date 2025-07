Femminicidio Scialdone, Corte d'Assise d'appello revoca ergastolo a Costantino Buonaiuti

24 anni e 8 mesi di reclusione. Questa la nuova condanna che la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha comminato all'uomo responsabile della morte di Martina Scialdone, avvocata di 34 anni uccisa dall'ex compagno il 13 gennaio 2023 all'esterno di un ristorante nella zona di Appio Latino a Roma. Costantino Bonaiuti, questo il nome dell'ingegnere 62enne che puntò la pistola contro la giovane si è visto ridurre la pena rispetto a quanto stabilito dalla sentenza di primo grado che solo pochi mesi fa, lo scorso dicembre, aveva optato per l'ergastolo. La pena massima era arrivata perché i magistrati avevano riconosciuto le aggravanti per futili motivi, la gelosia e anche la premeditazione che invece è stata esclusa nel processo di secondo grado. Inoltre sono state concesse le attenuanti generiche, tutti i fattori questi che hanno comportato la riduzione della pena. Addolorata e delusa la madre della vittima. Mi aspettavo una conferma dell'ergastolo, giustizia non è stata fatta, ha affermato la donna dopo la sentenza. Martina Scialdone venne uccisa con un colpo di pistola dopo una violenta lite con l'ex compagno. La all'interno del ristorante dove si incontrarono per l'ultima volta. I toni della discussione allarmarono il proprietario del locale, che allertò le forze dell'ordine. Non fu sufficiente. Il litigio proseguì anche fuori dal ristorante e culminò nel femminicidio della ragazza, freddata per il semplice legittimo desiderio di interrompere la relazione e affermare la propria volontà. legittimo desiderio di interrompere la relazione e affermare la propria volontà. .