Femminicidio Settala, l'indagato al gip: "Ho avuto un black out, mi dispiace"

Una coltellata e poi il vuoto. Khalida Chuck, durante l'interrogatorio di garanzia, ha raccontato al gip di aver avuto un blackout. Non ricorderebbe dunque le altre coltellate che hanno ucciso la moglie, Amina Sailouhi di 43. Nell'abitazione in cui la famiglia viveva a Settala, periferia di Milano. Compiuta l'aggressione, il cinquantenne ha riferito di essere andato a cercare la figlia, una bambina di 10 anni che aveva già chiamato le forze dell'ordine dalla sua cameretta con il proprio cellulare. In maniera confusa, l'uomo ha cercato di ricordare gli attimi precedenti al delitto. L'ennesima discussione tra i due sarebbe nata per un capriccio della bambina di qualche giorno prima lui l'avrebbe difesa. Secondo la versione dell'indagato, la moglie avrebbe minacciato di autoinfliggersi delle ferite per denunciarlo, una seconda volta, poiché nel 2022 per Khalid era già scattato il codice rosso, ma nessuna misura restrittiva. Madre e figlia erano andate a vivere da dei parenti per poi ritornare a casa. Operaio lui lavapiatti lei l'uomo ha parlato di un matrimonio combinato e di tensioni continue, oltre che dell'ossessione che i parenti della moglie stessero cercando di appropriarsi dei suoi beni. Ha ammesso che dopo aver acquistato sei birre ne aveva già bevute quattro durante la cena con la vittima. La Procura ha rilevato che l'omicidio sarebbe stato commesso in stato di evidente ubriachezza. Nella richiesta di custodia si evidenzia il pericolo di reiterazione del reato, sottolineando che l'indagato è una persona incline alla violenza, che faceva vivere la moglie in uno stato di sottomissione con l'aggravante di un delitto particolarmente efferato davanti a una minore. Khalida ha raccontato di essere arrivato in Italia dal Marocco nel 2003 e di non conoscere quasi nessuno. Si è scusato, sono dispiaciuto, queste cose non si fanno, la vita non si toglie, avrebbe detto. La bimba è stata affidata a dei parenti. .