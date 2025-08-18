Fermato col taser, 57enne muore in ambulanza a Olbia

Urlava e importunava i passanti. Ne aveva aggredito uno per strada, così qualcuno ha chiamato i carabinieri che per cercare di immobilizzarlo hanno usato un taser. Due scariche e Giampaolo Demartis, 57 anni, si è accasciato a terra. È morto poco dopo, mentre i sanitari cercavano di rianimarlo su un'ambulanza. È l'epilogo di un sabato di movida a Olbia, rione Santa Mariedda. La vittima, nata a Sassari, aveva precedenti penali e stava finendo di scontare una condanna per spaccio. Era stato arrestato nel 2020 e in questo periodo era affidato in prova a un fratello. Nelle fasi concitate dell'intervento dei militari, l'uomo, alterato probabilmente dall'uso di sostanze, avrebbe opposto resistenza aggredendo anche i carabinieri. Da qui, stando a una prima ricostruzione, la decisione di usare la pistola a impulsi elettrici. L'uomo, ha riferito la famiglia, era cardiopatico. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo, intanto, e disposto l'autopsia sul corpo della vittima per stabilire con certezza le cause della morte. Non è la prima volta che il ricorso al taser si conclude con la morte di una persona, portando all'apertura di un'inchiesta per fare chiarezza. Nel giugno scorso, a Pescara, era deceduto un 30enne, si era però poi scoperto a causa di un trauma toracico provocato durante una rissa e non dell'arma. Altri due casi, poi, si erano verificati nel 2023 e nel 2024. L'arma, introdotta come dotazione delle forze dell'ordine dal 2022, va usata rispettando precisi protocolli e al termine di un apposito periodo di addestramento, cui agenti e militari si sottopongono. Secondo alcuni in soggetti vulnerabili può provocare arresti cardiaci. Il SIC, Sindacato Autonomo dei Carabinieri, esprime solidarietà ai colleghi e invita ad attendere i risultati dell'inchiesta giudiziaria, evitando giudizi affrettati. .