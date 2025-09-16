Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia

00:01:20 min
|
2 ore fa

La morte di Claudio Citro, il quarantaduenne deceduto a Reggio Emilia dopo un intervento della polizia con il taser, ha riacceso il dibattito sull'utilizzo della pistola elettrica in dotazione dal 2022 alle forze dell'ordine. La Procura che ha aperto un fascicolo, indagato come atto dovuto il poliziotto, sta verificando le modalità e i tempi di intervento degli agenti in attesa che l'autopsia chiarisca le cause del decesso. I poliziotti erano stati chiamati da alcuni cittadini che segnalavano la presenza in strada di un soggetto che urlava minaccioso. Erano le cinque del mattino e Citro era entrato prima in un bar, poi in un panificio della zona, in stato di agitazione. Il quarantaduenne che viveva a Reggio Emilia da anni, aveva una lunga lista di precedenti penali, dall'usura alle minacce, dall'oltraggio allo stalking. Quando i poliziotti sono intervenuti hanno provato inutilmente a contenerlo e poi hanno deciso di utilizzare il taser. È il terzo caso nell'ultimo mese. Il 16 agosto un uomo di 57 anni Giampaolo De Martis è morto a Olbia. Il giorno dopo nel genovese è deceduto Elton Bani 41 anni. Non sempre però le autopsie hanno accertato un legame diretto tra le scariche elettriche e la morte. Chi usa il taser e addestrato a farlo, spiegano i sindacati di polizia e carabinieri. .

Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 57 minuti fa
pubblicità
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 2 ore fa
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 57 minuti fa
ERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria AndreiERROR! Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
cronaca
Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei
00:01:13 min
| 2 ore fa
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità