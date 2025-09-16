Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia

La morte di Claudio Citro, il quarantaduenne deceduto a Reggio Emilia dopo un intervento della polizia con il taser, ha riacceso il dibattito sull'utilizzo della pistola elettrica in dotazione dal 2022 alle forze dell'ordine. La Procura che ha aperto un fascicolo, indagato come atto dovuto il poliziotto, sta verificando le modalità e i tempi di intervento degli agenti in attesa che l'autopsia chiarisca le cause del decesso. I poliziotti erano stati chiamati da alcuni cittadini che segnalavano la presenza in strada di un soggetto che urlava minaccioso. Erano le cinque del mattino e Citro era entrato prima in un bar, poi in un panificio della zona, in stato di agitazione. Il quarantaduenne che viveva a Reggio Emilia da anni, aveva una lunga lista di precedenti penali, dall'usura alle minacce, dall'oltraggio allo stalking. Quando i poliziotti sono intervenuti hanno provato inutilmente a contenerlo e poi hanno deciso di utilizzare il taser. È il terzo caso nell'ultimo mese. Il 16 agosto un uomo di 57 anni Giampaolo De Martis è morto a Olbia. Il giorno dopo nel genovese è deceduto Elton Bani 41 anni. Non sempre però le autopsie hanno accertato un legame diretto tra le scariche elettriche e la morte. Chi usa il taser e addestrato a farlo, spiegano i sindacati di polizia e carabinieri. .