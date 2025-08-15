Ferragosto, a Ischia controlli anche in mare

Tanti turisti a Ischia, il giorno di Ferragosto è il clou della stagione estiva. Relax ma in sicurezza, sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine. I Carabinieri presidiano il porto, non mancano controlli anche a giovani e giovanissimi e in qualche caso sono state trovate e sequestrate armi da taglio. "Effettuiamo mirati controlli anche e soprattutto nei confronti di adolescenti, ragazzi minori che in più di una circostanza sono stati trovati in possesso di armi, coltelli, o comunque sìa armi bianche che pertanto è necessario monitorare per consentire appunto che tutti possano divertirsi in maniera sicura". Riflettori anche sugli affitti abusivi. Qui siamo a Casamicciola e i controlli mirano ad assicurare che gli appartamenti affittati ai turisti siano in regola. Attenzione massima in mare, saliamo sulla motovedetta. Siamo in navigazione nell'area marina protetta Regno di Nettuno, qui i controlli dei Carabinieri vertono su due principali: La prima è quella della sicurezza in mare, la seconda è quella del rispetto delle regole per quanto riguarda le aree marine protette. "E quindi verificare il rispetto dell'ancoraggio in area marina protetta piuttosto che la presenza di documenti di bordo validi o il non superamento di limiti di velocità che potrebbero essere un pericolo per i bagnanti". I controlli in questo caso hanno riguardato soprattutto la sicurezza in mare e sono stati effettuati anche alcol test. Ed ecco i consigli principali per i diportisti. "Sicuramente rispettare le ordinanze dell'autorità marittima, informarsi prima di uscire per i bollettini meteo e tenere delle condotte comunque che salvaguardino la vita umana in mare ad iniziare dagli stessi diportisti". .

