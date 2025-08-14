Ferragosto, oltre 12 milioni di veicoli in strada per il ponte

Un ultimo controllo alla pressione degli pneumatici e partenza. Per molti italiani le vacanze cominciano questo fine settimana, con il ponte di Ferragosto. "Sembra che non ci sia tanto traffico. Anche il navigatore dice che il traffico non ce n'è. Quindi bene così". "Andiamo in un posto sperduto in montagna, quindi zero traffico". In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, questo weekend circoleranno 12milioni e 210mila autoveicoli. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso fino al venerdì 15. "Usiamo le mappe e altre applicazioni come Waze oppure Google Maps". "Vi siete informati sul fatto che questo è un fine settimana in cui è previsto tanto traffico?" "No, veramente no. Non mi sono voluto informare perché non volevo prendermela a male prima". Per rendere più scorrevole la viabilità, fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.300 cantieri, circa l'83% di quelli attivi sulla rete gestita da ANAS. Bolino rosso sabato lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, ma anche ai valichi di confine in direzione Francia, Slovenia e Croazia. Sulla rete gestita da Autostrade per l'Italia, le giornate più critiche saranno sabato e in parte domenica mattina. Attenzione sull'Auto-Brennero: il 15 è previsto bollino nero per chi viaggia verso Nord, il 16 in entrambe le direzioni. "Vi siete informate sulle condizioni del traffico?" "Sì, mi sono informato e ho scelto un po' l'orario in base a quello che avevo sentito". .

