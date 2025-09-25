Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi

"Un anniversario di memoria. Ricordare un fatto assurdo, inconcepibile, scellerato che fu compiuto da quattro persone, senza una ragione". Ancora oggi senza una ragione, Federico Aldrovandi, morto a 18 anni. Le parole del papà Lino. "Diciamo che adesso Federico è entrato nel cuore delle persone". I disegni dei ragazzi delle scuole, i manifesti, le fotografie, le lettere dei bambini per Federico Aldrovandi. Il 25/09 del 2005, intorno alle 5 del mattino Federico scende dall'auto degli amici di ritorno da un concerto. È a piedi, nella zona dell'ippodromo di Ferrara, prima di rientrare a casa, muore durante un controllo di polizia, le perizie accerteranno le cause, l'arresto cardiaco dovuto a compressione toracica e le botte. 54 le ferite rilevate tra lesioni ed echimosi accanto al corpo due manganelli spezzati. Andrea Boldrini era con Federico quella notte, insieme ad altri amici ha creato un comitato a sostegno della famiglia. "Hanno provato a descrivere gli agenti intervenuti quella mattina. C'è un collo taurino, uno fuori di sé. Federico era tranquillissimo ed era un ragazzo di diciott'anni come tanti altri". Dal blog aperto da Patrizia Moretti, mamma di Federico, inizia la battaglia della famiglia, per ottenere verità e giustizia, che porta alla condanna di quattro poliziotti. "La condanna era a 3 anni e mezzo, ma 3 sono stati di indulto. E sono tornato in servizio, come niente fosse. Cittadini liberi, come se non avessero fatto niente di male. E questo per noi continua ad essere fonte di indignazione e ovviamente di dolore". A vent'anni dalla morte l'intitolazione di un parco. Ferrara, ricorda Federico, anche con un programma di incontri. "Questi ragazzi non erano nemmeno nati. Quello che vorrei per loro è sempre un messaggio di speranza. E questo non può che passare attraverso questa enorme richiesta della società civile rivolta alle istituzioni che finalmente, aprano gli occhi e decidano di avvicinarsi alle persone. .