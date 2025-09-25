Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi

00:02:12 min
|
27 minuti fa

"Un anniversario di memoria. Ricordare un fatto assurdo, inconcepibile, scellerato che fu compiuto da quattro persone, senza una ragione". Ancora oggi senza una ragione, Federico Aldrovandi, morto a 18 anni. Le parole del papà Lino. "Diciamo che adesso Federico è entrato nel cuore delle persone". I disegni dei ragazzi delle scuole, i manifesti, le fotografie, le lettere dei bambini per Federico Aldrovandi. Il 25/09 del 2005, intorno alle 5 del mattino Federico scende dall'auto degli amici di ritorno da un concerto. È a piedi, nella zona dell'ippodromo di Ferrara, prima di rientrare a casa, muore durante un controllo di polizia, le perizie accerteranno le cause, l'arresto cardiaco dovuto a compressione toracica e le botte. 54 le ferite rilevate tra lesioni ed echimosi accanto al corpo due manganelli spezzati. Andrea Boldrini era con Federico quella notte, insieme ad altri amici ha creato un comitato a sostegno della famiglia. "Hanno provato a descrivere gli agenti intervenuti quella mattina. C'è un collo taurino, uno fuori di sé. Federico era tranquillissimo ed era un ragazzo di diciott'anni come tanti altri". Dal blog aperto da Patrizia Moretti, mamma di Federico, inizia la battaglia della famiglia, per ottenere verità e giustizia, che porta alla condanna di quattro poliziotti. "La condanna era a 3 anni e mezzo, ma 3 sono stati di indulto. E sono tornato in servizio, come niente fosse. Cittadini liberi, come se non avessero fatto niente di male. E questo per noi continua ad essere fonte di indignazione e ovviamente di dolore". A vent'anni dalla morte l'intitolazione di un parco. Ferrara, ricorda Federico, anche con un programma di incontri. "Questi ragazzi non erano nemmeno nati. Quello che vorrei per loro è sempre un messaggio di speranza. E questo non può che passare attraverso questa enorme richiesta della società civile rivolta alle istituzioni che finalmente, aprano gli occhi e decidano di avvicinarsi alle persone. .

Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunitàAllarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
cronaca
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
00:05:44 min
| 1 ora fa
pubblicità
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del BangladeshSpoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
cronaca
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
00:01:27 min
| 1 ora fa
ERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernaleERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
cronaca
Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
00:03:15 min
| 1 ora fa
ERROR! T13250925ERROR! T13250925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 25 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 3 ore fa
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armiSiracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
cronaca
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
00:00:56 min
| 3 ore fa
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indiziOmicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
cronaca
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
00:01:38 min
| 4 ore fa
Aldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizioAldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizio
cronaca
Aldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizio
00:00:40 min
| 4 ore fa
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidioDonna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
cronaca
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
00:01:23 min
| 5 ore fa
ERROR! TITOLO UCRAINAERROR! TITOLO UCRAINA
cronaca
Omicidio a Spoleto, disposto fermo del 32enne già indagato
00:01:26 min
| 5 ore fa
ERROR! T10250925ERROR! T10250925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 settembre 2025 - edizione h10
00:01:39 min
| 6 ore fa
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamentoFotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
cronaca
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
00:01:14 min
| 7 ore fa
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armiArrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
cronaca
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
00:00:54 min
| 7 ore fa
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunitàAllarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
cronaca
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
00:05:44 min
| 1 ora fa
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del BangladeshSpoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
cronaca
Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh
00:01:27 min
| 1 ora fa
ERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernaleERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
cronaca
Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
00:03:15 min
| 1 ora fa
ERROR! T13250925ERROR! T13250925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 25 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 3 ore fa
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armiSiracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
cronaca
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
00:00:56 min
| 3 ore fa
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indiziOmicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
cronaca
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
00:01:38 min
| 4 ore fa
Aldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizioAldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizio
cronaca
Aldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizio
00:00:40 min
| 4 ore fa
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidioDonna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
cronaca
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
00:01:23 min
| 5 ore fa
ERROR! TITOLO UCRAINAERROR! TITOLO UCRAINA
cronaca
Omicidio a Spoleto, disposto fermo del 32enne già indagato
00:01:26 min
| 5 ore fa
ERROR! T10250925ERROR! T10250925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 settembre 2025 - edizione h10
00:01:39 min
| 6 ore fa
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamentoFotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
cronaca
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
00:01:14 min
| 7 ore fa
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armiArrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
cronaca
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
00:00:54 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità