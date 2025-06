Ferrovie dello Stato, al via la sperimentazione delle bodycam security in Lombardia

Anche in Lombardia parte la sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security Gruppo di Ferrovie dello Stato italiane. Per i prossimi quattro mesi saranno messi a disposizione degli operatori 10 dispositivi con l'obiettivo di aumentare la sicurezza del personale dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione. Nei primi quattro mesi l'iniziativa sarà su base volontaria, ma la partecipazione è stata molto alta da parte del personale. "Abbiamo iniziato anche in Lombardia la sperimentazione delle bodycam sul personale di FS Security. Cosa sono le bodycam? Sono delle videocamere, attaccate all'uniforme dell'operatore e l'operatore in via autonoma, decide di attivare la bodycam quando ravvede una situazione di potenziale pericolo. Lo scopo della sperimentazione è quello di testare le tecnologie e di testare le varie operatività per poi nel 2026 procedere all'acquisto per tutti i 1300 operatori di FS Security di questo importante strumento". Sull'utilizzo delle bodycam c'è un tema di privacy molto stringente. "L'utilizzo viene fatto in situazioni naturalmente di pericolo. Le immagini vengono registrate, vengono scaricate da personale di competenza e naturalmente non possono essere divulgate se non nelle competenti sedi davanti all'autorità giudiziaria non possono essere divulgate al pubblico con il riconoscimento del viso o della voce". La Lombardia è la quinta Regione in fatto di sperimentazione del sistema. "In Liguria fino adesso abbiamo avuto fortunatamente solo due attivazioni delle bodycam. In un caso l'attivazione ha impedito un atto illecito nel secondo. caso invece c'è stata la registrazione di un'aggressione non grave, ma pur sempre di una aggressione. Poi c'è tutto un dato non misurabile, e quel dato non misurabile è il fatto che la bodycam ha impedito anche chi aveva cattive intenzioni di esplicitare queste cattive intenzioni, perché c'è tutta una parte di prevenzione difficilmente misurabile". .