Festa dell'Arma dei Carabinieri, Mattarella: presidio di legalità

La cornice è bellissima, la data da segnare sul calendario. I 211 anni dell'Arma dei Carabinieri si festeggiano a Villa Borghese, il cuore verde di Roma. Il 05/06 del 1920, la bandiera fu insignita della medaglia d'oro al valor militare, per la partecipazione dei Carabinieri alla prima guerra mondiale. Da allora ogni anno le celebrazioni alla presenza delle alte cariche dello Stato. A Piazza di Siena vengono schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti del corpo. Prima dei festeggiamenti il Comandante Generale Salvatore Longo, è stato ricevuto al Quirinale, il capo. lo Stato ha ricordato come l'arma sia chiamata ad importanti sforzi operativi in una società democratica. "La promozione della cultura della legalità, sviluppata nelle scuole, dalle iniziative che vedono l'Arma protagonista è di grande rilievo, per contrastare le insidie presenti nelle logiche del branco, nelle solitudini del web, nell'inganno delle droghe". Parole e celebrazioni che arrivano nel pieno di una polemica durissima per l'approvazione in via definitiva del disegno di legge sicurezza, con dei correttivi che sono stati apportati in base agli inviti del Presidente della Repubblica. .