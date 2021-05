Festa Inter, Sala: "Tifosi in piazza? Impossibile evitarlo"

Ho sentito tante lamentele ma non un'idea sensata, onestamente, su come avremmo potuto gestire meglio, le strade cittadine, devo dire ci ha provato Salvini, ipotizzando di portare chissà come i tifosi a San Siro, ma a tacere che gli stadi in Italia sono chiusi, che assembramenti ci sarebbero stati nell'ingresso ed nell'uscita dello stadio? Come al solito nella critica si è distinta la Lega, quella che vuole aprire tutto, ma anche quella che aveva in piazza a Milano a festeggiare, un viceministro e due consiglieri comunali, che allegramente postavano loro foto. Io non credo che le migliaia di famiglie che hanno festeggiato lo scudetto in tutta la città, in zona gialla, siano pericolosi attentatori alla nostra salute, certo lo dico con chiarezza, ora più che mai bisogna avere comportamenti corretti in termini di distanziamento e uso delle mascherine.