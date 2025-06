Festival sul futuro, a L'Aquila al via il Future Proof Society

Immaginare il futuro per anticiparlo e non subirlo, trovando strategie per cambiare veramente le cose. Invertire la rotta è la parola d'ordine. Il primo festival Future Proof Society va in scena a L'Aquila, simbolo di una rinascita faticosa quanto preziosa. Ma cosa vuol dire una società a prova di futuro? "Essere a prova di futuro vuole semplicemente essere dire avere il coraggio di sbagliare, ma di provare. di trovare risposte nuove a dei problemi che non abbiamo mai vissuto nella scala che stiamo vivendo il cambiamento tecnologico, l'AI, l'energia nucleare sono tutte sfide sostanzialmente inedite per noi dalla democrazia e dobbiamo avere il coraggio di trovare risposte diverse. Una tre giorni ricca di interventi, idee e prospettive, confrontandosi con le sfide attuali dalla rivoluzione tecnologica dell'intelligenza. ufficiale al nuovo ordine mondiale, passando per la transizione energetica. Cambiamenti che impongono la capacità di gestirli piuttosto che adattarvi passivamente. Grande tema della giornata la democrazia minacciata da autocrazia e totalitarismi e da un uso distorto della tecnologia. Quindi Prima di tutto veniamo sfidati da un gruppo di dittature che non hanno necessario la stessa ideologia, e non usano lo stesso linguaggio, Russia, Cina, Iran, Corea del Nord, che tuttavia, hanno deciso che le nostre società erano il loro principale nemico e il linguaggio che usiamo, quello della democrazia, di trasparenza, di responsabilità, come sfida diretta alla loro forma di governo, alla loro, cleptocrazia, il loro governo senza equilibri, senza tribunali indipendenti, senza media indipendenti e hanno trascorso l'ultimo decennio a costruire strumenti da usare contro di noi". .