Festival sul futuro all'Aquila: AI, energia e ambiente

Non si può progettare la società del futuro senza parlare di intelligenza artificiale, rivoluzione tecnologica, transizione energetica, risorse naturali. Gestire grandi cambiamenti in atto rappresenta una sfida che il festival Future Proof Society raccoglie, seminando idee e confrontando punti di vista e strategie. Quando si parla di energia e risorse naturali, l'acqua rappresenta l'essenza stessa della vita, ma la sua forza, può essere distruttiva. Oggi siamo in balia di eventi estremi, acqua che manca, acqua che ci sommerge dovuti ai cambiamenti climatici. Questo impone una gestione politica e civile delle risorse idriche, come non si stanca di ripetere Giulio Boccaletti che all'acqua ha dedicato la vita. "L'acqua chiaramente determina, trasforma il nostro territorio. Quindi la domanda più importante nella gestione dell'acqua è cosa vogliamo fare del nostro territorio. Che cosa cresciamo in agricoltura, dove abitiamo le nostre città? Che cosa vogliamo vedere quando guardiamo fuori dalla finestra? Queste sono le domande che poi guidano gli esperti, i tecnici e gli scienziati a trovare le soluzioni". Siamo parte di un tutto e anche la salute è un sistema. Se gli equilibri dell'ecosistema saltano e la biodiversità viene distrutta, è la stessa salute umana a farne le spese. La salute circolare one health è proprio questa la connessione tra la salute del l'uomo è quella dell'ambiente. "La nostra salute, che siamo solo una piccola parte degli inquilini di questo pianeta, è inevitabilmente legata alla salute non solo delle altre creature viventi, ma anche alla salute di acqua, aria, terra e fuoco, come dicevano gli antichi greci. È questo il concetto di salute circolare". .