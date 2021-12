Ffp2 al cinema, come procedono i controlli

"Abbiamo una persona e nei momenti di maggiore affluenza due o tre controlli all'ingresso del cinema, viene controllata prima la mascherina, la presenza della mascherina FFP2 poi il green pass, solo dopo si può accedere per acquistare il biglietto o accedere direttamente alle sale.", "Non è possibile che sfugga una persone che indossa la mascherina sbagliata?"," No, assolutamente, tutte le porte vengono controllate","Se qualcuno non ha la mascherina giusta cosa accade?" "Fortunatamente sono in pochi, qualcuno quello che si è trovato sprovvisto, soprattutto sui bambini, e c'è una farmacia qui vicino al cinema, che con cui collaboriamo e chiaramente forniva le mascherine per il nostro pubblico.".