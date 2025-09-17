Fibrosi cistica, al via 15 nuovi progetti di ricerca

Virginia ha 34 anni. Quando è nata la diagnosi è arrivata quasi subito: fibrosi cistica. Insieme ad una prognosi terribile, non avrebbe spento le 30 candeline. E invece grazie alla ricerca Virginia oggi studia e lavora, ed è il volto della nuova campagna della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. "Nel 2019, la mia unica prospettiva era quella di sottopormi a un trapianto bipolmonare se volevo rimanere in vita e avere una prospettiva che superasse i due anni. Oggi sono ancora viva e questo è soltanto grazie alla ricerca e all'inizio di una nuova terapia che mi ha salvato la vita. La terapia purtroppo è utilizzabile soltanto dall'80% dei pazienti. Resta un 20% di pazienti che ancora è rimasta orfana di terapia". È proprio a questi pazienti che si rivolge la ricerca sostenuta dalla Fondazione volute e sostenuta da Matteo Marzotto, con 15 nuovi progetti, uno dedicato all'impatto psicologico della malattia sui bambini e sui genitori. "La fibrosi cistica è una malattia difficile. Ci si nasce e quindi dalle due parti, del piccolo paziente e dei genitori, ci sono dinamiche psicologiche che vanno tenute in considerazione, delicate. E noi cerchiamo di dare una mano anche in quella direzione". .