Fiera Milano Rho, al via anteprima estiva artigianato in Fiera

"Il lavoro artigiano esprime il lavoro a dimensione umana, in cui il protagonista è la persona, la sua creatività, la sua originalità e la sua autenticità e credo che questa sia la cosa più bella che la gente vede e incontra visitando la nostra fiera." L'appello rivolto soprattutto ai giovani che amano le tradizioni di una volta, dai gioielli agli arredi, dagli abiti agli accessori di ogni tipo, il lungo viaggio nel mondo dell'artigianato inizia da qui. Fra gli immensi padiglioni di Fiera Milano, a Rho, prendono vita gli eventi dedicati alle culture di tutto il mondo, dai sapori alle tradizioni. culinarie e quasi 800 artigiani provenienti da 50 Paesi del mondo esporranno i loro prodotti dal 29/05 al 02/06. "L'artigiano in fiera è la più importante fiera a livello mondiale come numero di presenze. Io credo che ci si renda conto soprattutto da parte degli artigiani e dei piccoli imprenditori, che è anche una vetrina unica ed eccezionale". Dall'Asia alla Sicilia, dalla Campania all'Austria al via per la prima volta l'anteprima dell'artigianato. in veste estiva. "L'artigiano in fiera nella sua edizione pre Natale è un appuntamento cruciale che genera tantissimo indotto, che genera tantissimo turismo, che genera tantissimo sviluppo economico per Milano, ma per tutta l'Italia, perché qui espongono tantissime piccole medie imprese di tutta Italia e di tantissimi altri Paesi nel mondo, perché è anche un bellissimo esempio di inclusione". Un'occasione per esplorare anche creazioni inedite e storiche. .