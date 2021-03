Figliuolo: 3 milioni di dosi vaccino entro il 3 Aprile

La Sicilia sta facendo 20000 vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale, è chiaro che dobbiamo raddoppiare e arrivare intorno ai 50000. La campagna di vaccinazione in Sicilia procede bene, dice il Commissario, ma per raggiungere gli obiettivi è necessario aumentare gli sforzi e dopo aver visitato il centro allestito alla fiera di Messina annuncia la nascita di un nuovo hub nella città dello stretto. Questo posto è stato un grandissimo sforzo, ma 52 postazioni vaccinali potrebbero portare in futuro, quando si aprirà anche la stagione turistica, dei problemi proprio fisici, di posto, e allora cosa fare, vestire dal punto di vista logistico e con assetti sanitari un altro posto che abbiamo individuato nel palazzetto Rescifi. Non solo nuovi spazi da trovare, anche nuove dosi devono arrivare nella Regione che, prima in Italia, ha già utilizzato l' 86% di quelle presenti, contro una media nazionale dell' 82%, le dosi in magazzino cominciano a scarseggiare e sono a rischio le prenotazioni per la prossima settimana. Il commissario assicura che le vaccinazioni non si fermeranno e nuove dosi sono in arrivo in Sicilia come in tutta Italia. Arriveranno nella settimana 29 marzo, 3 aprile, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500000 dosi Moderna, oltre un milione e trecentomila AstraZeneca, e questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che ci permettono di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire.