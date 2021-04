Figliuolo: "A maggio almeno 15 milioni di vaccinazioni"

Siamo a stamattina a 16.600.000 somministrazioni di cui 11.700.000 prima somministrazione e 4.900.000 persone vaccinate. Che cosa succede nel prossimo futuro? Nel prossimo futuro noi avremo da qui al 29 due milioni e mezzo di ulteriori vaccini in afflusso e dal 29 al 4, 5 di maggio, giorno in cui finisce tecnicamente l'afflusso del mese di aprile altri 2.600.000 vaccini a livello nazionale, e per il mese di maggio le proiezioni a mio avviso sono buone perché parliamo di almeno 15 milioni di vaccini.