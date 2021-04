Figliuolo: per Ema Astrazeneca vaccino sicuro come gli altri

Noi mettiamo in sicurezza gli over 80 adesso partiamo da oggi con AstraZeneca da 60 a 79 anni, l'Ema ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro come gli altri. I nostri scienziati l'Aifa l'Istituto Superiore della Sanità, il Consiglio Superiore della Sanità, il Ministero della Salute hanno dato una raccomandazione che da un auspicio ad andare con questo vaccino sopra i 60 anni, rimanendo la seconda dose così com'era, cioè chi ha fatto la prima può fare sicuramente la seconda dose, questo per allinearci a ciò che ha fatto Germania Spagna Francia e Belgio dando un limite superiore, quindi il nostro è solo un auspicio una raccomandazione.