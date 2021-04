Figliuolo: dosi stanno arrivando, porteremo a casa obiettivi

In queste settimane noi abbiamo messo a punto la macchina, questo abbiamo fatto. Io lo sapevo che non avevamo le dosi per arrivare a un certo numero, quello che volevo all'inizio, perché lo sapevo. Avevo i contratti in mano, sapevo quello che dovevamo fare, ma vi posso dire che il pensiero costante del Presidente del Consiglio e poi nel mio piccolo, il mio, il nostro, è stato sempre quello di fare pressioni ovunque possibile, per fare arrivare le dosi, ma nel frattempo, mettere a punto la macchina, con il motore apposto, abbiamo fatto degli stress test, ve l'ha detto il Presidente, l'abbiamo fatto su tutte le Regioni e adesso che le dosi stanno arrivando, sono sicuro che noi porteremo a casa gli obiettivi.