Sulla vaccinazione dei bambini so che c'è tante controversie. Però noi seguiamo gli scienziati. Tutti a livello internazionale, la Società Pediatria Italiana, i maggiori pediatri italiani, professori universitari, ci dicono che anche per loro, specie in questa fase, è importante vaccinarsi. Quindi sono i pediatri che consigliano le famiglie e poi le famiglie, in maniera libera, fanno la loro scelta.