Fine vita, Mina Welby: cittadini più evoluti della politica

La nostra legge proposta di legge di iniziativa popolare del 13 settembre 2013, dov'è stata depositata in Camera dei Deputati, praticamente è stata deformata insieme ad altre proposte parlamentari e molte persone sarebbero tagliate fuori, non potrebbero avere insomma essere accontentati di poter morire senza più soffrire. I cittadini italiani sono molto più evoluti, soltanto, per esempio, mettere a confronto le 67 mila firme per la proposta di iniziativa popolare del 13, quindi 8 anni fa e adesso, per esempio, un milione e 240.000 in più in soli tre mesi.