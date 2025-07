Fine vita, quali sono i paesi che lo permettono

Il primo paese in Europa a parlare e depenalizzare l'eutanasia è stato l'Olanda nel 2002, con una legge che regolamentava la cessazione della vita su richiesta. Nei paesi europei il suicidio assistito è legale in Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Austria e Portogallo, con variazioni nei dettagli e nelle condizioni. Sono solo nove stati degli Stati Uniti d'America che hanno legalizzato il suicidio assistito, cioè Washington, Oregon, California, Montana, Colorado, Nuovo Messico, Maine, Vermont e New Jersey, mentre manca una legge federale. Il Canada ha legalizzato l'eutanasia e il suicidio assistito nel 2016. Nell'America Latina solo Cuba e Colombia hanno una legislazione a riguardo. In Svizzera il suicidio assistito è considerato un'opzione legittima alla fine della vita ed è aperto anche alle persone provenienti dall'estero. In tutti questi paesi le legislazioni prevedono come requisiti di accesso il compimento della maggiore età, la capacità di autodeterminarsi, l'essere affetti da malattie o condizioni irreversibili, fonti di sofferenze intollerabili. In Belgio l'eutanasia e il suicidio assistito sono legali, il paziente deve essere in grado di esprimere la propria volontà, non avere prospettive di miglioramento e riferire sofferenze insopportabili. Il Belgio è stato il primo paese al mondo nel 2014 ad ammettere l'eutanasia sui minori in determinate circostanze. La Germania ha depenalizzato l'assistenza al suicidio nel 2020, ma non ha legalizzato l'eutanasia. Altri paesi europei hanno avuto recenti dibattiti sulla morte assistita, tra cui la Francia, che continuerà a discutere la legislazione sulla morte assistita, che include anche un maggior supporto di cure palliative. Anche in Irlanda una commissione speciale ha raccomandato al governo di introdurre una legislazione che consenta la morte assistita, ma ancora non c'è una legge. .