Fine vita, suicidio assistito di Martina Oppelli in Svizzera

"Fate una legge che abbia senso. Queste le ultime parole di Martina Oppelli, cinquantenne triestina affetta da sclerosi multipla da oltre vent'anni, che ha scelto la Svizzera per ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. "Ci sono parti del mio corpo che io non vedo da anni. Io le vedo solo quanto sento dolore." Il 04/06 Martina aveva ricevuto il terzo diniego da parte dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, secondo la quale la donna non era sottoposta ad alcun trattamento di sostegno vitale, nonostante la completa dipendenza dall'assistenza continuativa dei caregiver e da presidi medici. Per questo motivo, lo scorso 19/06 Pelli aveva presentato un'opposizione al diniego, accompagnata da una diffida e messa in mora nei confronti dell'azienda sanitaria. A seguito della diffida era stata avviata una nuova procedura di valutazione, ma Martina Oppelli ha deciso di andare in Svizzera per accedere all'aiuto alla morte volontaria, perché era impossibile per lei attendere altro tempo. "Il poter scegliere anche nella disgrazia, quando non hai potuto scegliere il tuo destino, la tua malattia, la malattia ti piomba addosso, o magari ce l'hai già dentro o prima di nascere, chi se ne frega, ti capita l'affronti e ci sono cose che non puoi cambiare, ma quel libero arbitrio, fino alla fine, anche se si restringe la possibilità di scelta, almeno l'ultima scelta, lasciatemela." La donna è stata accompagnata in Svizzera da Claudio Stellari e Matteo D'Angelo, iscritti all'Associazione Soccorso civile, di cui è rappresentante legale Marco Cappato. .