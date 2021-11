Firenze, area ex carcere Murate trasformata zona culturale

Che cosa c'è di più civico del trasformare un luogo di detenzione che ancor prima era stato un monastero in un complesso di edilizia popolare e farne anche un centro ricreativo e culturale. Le Murate al di là del carcere che ha disegnato gli spazi fino agli anni 80 e che la memoria non vuole cancellare. Oggi ospita case popolari in un contesto di grande pregio e un crogiolo di enti e associazioni, uno di questi è MAD, centro di arte contemporanea del Comune di Firenze. "Nel corso dell'anno noi ospitiamo circa 200 artisti junior e 200 artisti senior, di questi solo una parte sono artisti internazionali, quindi questo è un luogo, secondo me, di grande attualità in cui la produzione, la ricerca dell'arte contemporanea si compenetra in modo molto forte con la cittadinanza." Un posto non deputato ai turisti, ma votato ai cittadini. Gli spazi vengono messi a disposizione degli artisti in produzione o destinati alla formazione. Si affaccia sulla piazza dove c'è un caffè letterario, un quartiere vero dove come succede altrove non tutto va come nei piani, l'ispirazione che nasce da un passato così angoscioso ha attirato qui anche il Robert F. Kennedy Human Rights Italia che si occupa di educazione ai diritti nelle scuole. "É composto da due sale e all'interno delle quali organizziamo esposizioni legate al tema dei diritti umani e conferenze, congressi, presentazioni di libri e anche al primo e al secondo piano accogliamo una foresteria composta da 12 camere con bagno e degli spazi comuni a disposizione dei nostri ospiti." "Ospiti che sono persone appartenenti ad altre associazioni, corsisti, attivisti o artisti residenti. In queste camere hanno trovato anche un rifugio sicuro i sanitari della Croce Rossa durante la fase più dura della pandemia, e in una stanza vengono stoccati i pacchi con beni di prima necessità destinati alle famiglie vulnerabili. Uno dei tanti luoghi che raccontano come i diritti non possono mai darsi per scontati, uno di quei pochi dove si prova a difenderli.