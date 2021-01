Firenze ci riprova, riaprono i musei

Cosimo è uno studente. Il primo visitatore di Palazzo vecchio, chiuso come gli altri musei dal 4 novembre. Primo giorno subito a bomba, si riparte alla grande. Con i musei civici a Firenze riaprono le porte anche il Bargello e le cappelle medicee, seguiranno tutti gli altri. Si riapre per richiudere il weekend, senza mobilità regionale e il turismo internazionale ha comunque un senso. Si dà un segnale fortissimo alla comunità, all'Italia. Un segnale di speranza e ripartenza. Ne è convinta anche Elena, professione guida turistica Si fa per sentirsi vivi. Quanto le manca il suo lavoro? La domanda mi fa scendere una lacrimuccia, tanto. Speriamo vivamente che in autunno ci possa essere una ripresa del turismo, ma i segnali non sono molto buoni.