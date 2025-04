Firenze ha il suo piano del verde, Mancuso: togliere asfalto e piantare alberi

Firenze e il clima. In un secolo la temperatura media annuale è aumentata di 1,4 gradi, i giorni di gelo sono scesi da 270 all'anno fino al 1940, ai circa 100 dell'ultimo decennio, quando invece i giorni di caldo sono stati più di 400, mentre nelle prime decadi del '900 se ne contavano a malapena 50. Questi sono i dati storici del nuovo piano del verde di Firenze, per il quale sono già stati stanziati 10 milioni di euro nel prossimo biennio e che si appoggia su una formula: tre alberi da ogni finestra, almeno il 30% di copertura verde in ogni quartiere, 300 metri la distanza massima tra ogni casa e il giardino più vicino. "3-30-300 il numero moltiplicatore." Il professor Mancuso, neurobiologo vegetale di fama internazionale, pensa che sarebbe una buona idea riapplicare questo modello. "Pensi che in Italia dagli anni 60 ad oggi le città hanno già aumentato la temperatura di oltre quattro gradi." Quindi piantare alberi dovrebbe diventare una priorità a chi dice che nelle nostre metropoli non c'è più posto per le isole verdi, Mancuso propone una visione apparentemente drastica che diventerà probabilmente una scelta obbligata. "Almeno un 20% delle strade asfaltate potrebbero tranquillamente essere rimosse, si toglie l'asfalto, al suo posto si mettono degli alberi e all'inizio la popolazione protesterà, dopo tutti quanti si renderanno conto dell'enorme numero di vantaggi. Sono anche certo di un'altra cosa, che prima lo facciamo meglio è, perché oggi possiamo farlo, perché lo decidiamo di fare, fra vent'anni, fra 10 anni anche dovremo farlo perché saremo obbligati a farlo." .