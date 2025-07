Firenze, l'indagine e il ricordo di Celeste Pin

E qui eravamo tranquilli, sereni, ma insomma come soprattutto lui sempre sorridente, questa foto mi è rimasta, mi è rimasta un po' nel cuore perché proprio è venuta fuori fatalità proprio nel momento, sai, con i social vengono fuori un'altra volta le vecchie foto ed è venuta fuori fatalità il giorno dopo che è successo il misfatto". Cinque anni insieme nella Fiorentina e un'amicizia vera anche fuori dal campo, Alberto Di Chiara ricorda così Celeste Pin. "Celeste Pin e il suo attaccamento, un veneto che si è ambientato alla grande qui a Firenze, ci siamo visti non tanti giorni fa, ci si vedeva lui sempre abbastanza sorridente, al di là delle vicende che possono essere private. Ogni tanto lo si poteva vedere tranquillità che lo contraddistingueva quindi, è' stato un fulmine a ciel sereno una cosa poi per la modalità di come è avvenuta veramente toccante. Martedì Celeste Pin è stato trovato morto nella sua casa sulle colline di Careggi a Firenze. Un gesto volontario sembrerebbe, ma inatteso e inspiegabile da chi lo conosceva, la Procura di Firenze ha avviato un'indagine. Non ci sono nomi nel fascicolo aperto, ma l'ipotesi di reato è di omicidio colposo, un atto necessario per accertare le circostanze dell'accaduto, si legge nella nota del Procuratore. Sarà l'autopsia a delineare meglio il quadro. La morte dell'ex difensore della Fiorentina ha sconvolto il mondo dello sport, la città e i tifosi. Andrea Di Salvo è uno di loro e conosceva Celeste Pin, "Simpaticissimo, sempre disponibile col sorriso infatti noi tutti ci stiamo chiedendo il perché, però fino a che non verrà fuori, se verrà fuori, ma non è competenza nostra, comunque rimane il dolore perché era una persona veramente meravigliosa". Isernia a Sky TG 24 Firenze. .