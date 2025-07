Firenze, mistero morte 52enne tedesca a San Godenzo

Continuano nel più stretto riserbo le indagini dei carabinieri per fare luce sulla morte di Franca Ludwig, 52 anni a Castagno d'Andrea a Firenze. La Procura indaga per omicidio, la telefonata al 118 e una passante a dare l'allarme, mercoledì poco dopo le sette del mattino, il corpo trovato a terra ai margini della strada sterrata che attraversa il bosco di San Godenzo, una profonda ferita alla testa, accanto, un sasso con vistose tracce di sangue, forse l'arma del delitto. Originaria della Germania, ma residente a Vaglia nel fiorentino, la donna aveva indosso abbigliamento sportivo, con sé uno zainetto. Sarebbe arrivata la mattina presto con il compagno e un'amica, e poi si sarebbe allontanata da sola per un'escursione lungo i sentieri della montagna. Potrebbe avere incontrato casualmente il suo aggressore, ma non si escludono altre ipotesi come quella dell'incidente. Sarà l'autopsia nei prossimi giorni a fare chiarezza. "A martedì sono venuto su a correre.. Conosco ogni sasso però non.. È strano, molto strano" "L'avevate mai vista in paese", "No no no no no. Qui ne viene comunque ora in questo periodo di persone eh, camminare, a fare il picnic, poi era il momento dei funghi che insomma. C'è più movimento di quanto si possa pensare ora. Ancora più strano." Diversi i reperti prelevati dai carabinieri come sassi e bastoni, saranno analizzati alla ricerca di possibili tracce di DNA del presunto assassino. Intanto si ricostruiscono le ultime ore di vita della donna e gli investigatori stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. .