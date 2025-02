Firenze, via alla rimozione delle keybox

Cacciaviti in azione. Le keybox, utilizzate da molti locatori per gli affitti brevi, sono diventate abusive anche a Firenze dopo la delibera approvata dal Consiglio Comunale il 10 febbraio scorso e una decina di giorni di tolleranza. Adesso, oltre alle rimozioni forzate, potrebbero piovere multe di 400 euro per i trasgressori. I diversi fori nell'intonaco stanno ad indicare una repentina messa in regola. Ma sono ancora tanti nel centro storico, come documentano queste immagini, quelli che ancora snobbano il divieto. La messa al bando si allarga anche a tastiere a codice numerico e alfanumerico. È consentita l'installazione soltanto di un apparecchio e la gestione dei codici deve essere stata autorizzata dal condominio. "Il segnale, da questo punto di vista, è stato dato. Il mio auspicio è che nelle interlocuzioni che hanno a livello nazionale non vengano trovati dei modi, comunque, per aggirare questo sistema". Sulla questione era intervenuto, seppure indirettamente, anche il Ministero dell'Interno. Senza vietare le scatoline, con una circolare, ha reso obbligatorio il check-in di persona. Turista e gestore o proprietario si devono incontrare per il riconoscimento. Secondo Confcommercio, il CIN, Codice Identificativo Nazionale che certifica anche l'abitabilità, avrebbe fatto già sparire dal mercato il 20% degli affitti brevi. "Le keybox sono diventata da sole un simbolo del male", dicono gli imprenditori del settore. Ma la loro messa al bando non arginerà un fenomeno, che sempre di più, promette di condizionare la vita dei residenti nelle città turistiche. "È una crociata, secondo me, di secondo piano rispetto ai veri problemi della città, che sono altri. Che il turismo continuerà ad aumentare con o senza affitti brevi, ma bisognerà parlare di flussi, non di keybox". .