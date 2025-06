A Napoli, in piazza Dante, il movimento Free Assange ha disegnato oltre 200 sagome per commemorare i giornalisti uccisi a Gaza dall’inizio dell’invasione israeliana. L’iniziativa, simbolica e silenziosa, ha denunciato la guerra contro il giornalismo e ricordato anche la recente liberazione di Julian Assange. Presenti attivisti e l’associazione Articolo 21 per ribadire l’importanza della libertà di stampa e della denuncia contro la repressione dell’informazione.