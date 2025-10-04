Flotilla, conferenza stampa dei parlamentari italiani rientrati

00:01:54 min
|
11 ore fa

Un aereo ha già lasciato Israele con a bordo un gruppo di 26 italiani membri della flottilla. Per il rientro degli altri attivisti, spiega il ministro degli Esteri Tajani, che non hanno firmato la liberatoria, bisognerà attendere l'espulsione per via giudiziaria. La notizia arriva a ridosso della conferenza stampa di Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi. I quattro parlamentari italiani che erano a bordo delle barche arrivate a poche miglia da Gaza e le polemiche non si placano anche dure. "Vedo che la presidente del Consiglio a un certo punto, anziché parlare di salari, anziché parlare di pensioni, anziché parlare di lavoro, l'unica cosa di cui si è preoccupato in questi ultimi giorni è stato parlare la flottiglia. Nessun presidente del Consiglio si può permettere di sindacare su cosa fanno i parlamentari della Repubblica". Rispediscono al mittente quelle che definiscono speculazioni. Credo che la questione del rilascio dei parlamentari sia stato un atto unilaterale di Israele, dice Scotto. Siamo rientrati perché siamo stati trascinati via. Non abbiamo potuto scegliere, spiega Corrado in risposta a Maurizio Gasparri, che aveva parlato di un rientro privilegiato per i parlamentari della sinistra. Ma c'è anche lo spazio per ringraziare sia il Ministro Crosetto con cui confermano i parlamentari c'è stata interlocuzione continua anche nelle ore complicate dell'abbordaggio sia il responsabile degli Esteri Tajani che dal canto suo sulle accuse di maltrattamenti subiti, risponde: "Io non credo che siano stati trattati da terroristi. Noi ci siamo mobilitati fin dall'inizio perché venissero rispettati i diritti". Mentre la portavoce del Global Movement Gaza, Delia, annuncia la presentazione di un esposto in procura a Roma per il sequestro degli attivisti e per l'attacco in acque internazionali. .

ERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMAERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
pubblicità
ERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATIERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATI
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
ERROR! T19041025ERROR! T19041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB0410006ERROR! WEB0410006
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0410034ERROR! TG0410034
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
ERROR! T13041025ERROR! T13041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 15 ore fa
ERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMAERROR! MCH SCONTRI MANIFESTAZIONE ROMA
cronaca
Corteo Roma: molotov contro polizia, auto data alle fiamme
00:01:30 min
| 6 ore fa
ERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATIERROR! MCH MANIFESTAZIONE INCAPPUCCIATI
cronaca
Manifestazione Roma, nel corteo gruppo di incappucciati
00:00:38 min
| 6 ore fa
ERROR! T19041025ERROR! T19041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 9 ore fa
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-GazaRoma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
cronaca
Roma, oltre 600mila persone a manifestazione pro-Gaza
00:01:01 min
| 9 ore fa
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
cronaca
Napoli, 20 famiglie sotto sgombero: "Non sappiamo dove andare"
00:01:52 min
| 9 ore fa
ERROR! WEB0410006ERROR! WEB0410006
cronaca
Sky Tg25, il grande corteo pro Gaza a Roma
00:39:12 min
| 10 ore fa
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagonisteViolenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
cronaca
Violenze cortei Torino, immigrati reclutati da frange antagoniste
00:01:47 min
| 11 ore fa
ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025ERROR! Ferrara, Festival di Internazionale 2025
cronaca
Ferrara, Festival di Internazionale 2025
00:01:41 min
| 11 ore fa
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
cronaca
A Roma il corteo pro Gaza: "Siamo 600mila"
00:02:06 min
| 11 ore fa
Ferrara, giornalista israeliano su piano di paceFerrara, giornalista israeliano su piano di pace
cronaca
Ferrara, giornalista israeliano su piano di pace
00:03:38 min
| 13 ore fa
ERROR! TG0410034ERROR! TG0410034
cronaca
A Lucca il Pianeta Terra festival
00:01:56 min
| 14 ore fa
ERROR! T13041025ERROR! T13041025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 4 ottobre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 15 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità