Foggia, smantellata rete furti auto: 25 arresti a Cerignola

Sono 25 le persone, tutte di Cerignola (Foggia), finite in carcere questa mattina nell'ambito di un'indagine di contrasto ai furti di auto, reato che ha reso la provincia di Barletta- Andria- Trani, tra le prime in Italia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. Avevano allestito un parcheggio di auto rubate in diverse zone della Puglia, che venivano poi collocate in una rimessa del nord Barese e smontate per la rivendita dei pezzi. .