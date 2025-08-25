Foggia, due organizzazioni specializzate in furti d'auto

C'è anche la morte di un ragazzo minorenne uscito di strada mentre alla guida di un'auto rubata si faceva riprendere col cellulare per una diretta sui social, nelle indagini della Procura di Foggia su due organizzazioni specializzate in furti d'auto. Il tragico incidente è uno dei 28 episodi ricostruiti dagli investigatori, avvenuti tra il luglio e il settembre del 2024, in Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e Campania. Il ragazzo morto per quel furto avrebbe incassato 100 €, il compenso garantito dalle due organizzazioni che poi si occupavano dello smontaggio delle autovetture e del successivo commercio dei pezzi di ricambio, secondo una prassi consolidata nella criminalità foggiana. 20 le misure cautelari emesse dalla procura ed eseguite dai carabinieri di San Severo e Termoli. Sette indagati sono finiti direttamente in carcere quattro ai domiciliari, mentre agli altri nove è stato notificato l'obbligo di dimora nei loro comuni di residenza. .