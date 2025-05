I carabinieri hanno arrestato sei persone in seguito alla scoperta di un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Lucera, in provincia di Foggia. Secondo le indagini l’attività era gestita da un’autista del 118 e da altri individui in grado di accedere ad aree riservate della struttura. .