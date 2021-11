Fondazione Bocelli a supporto delle scuole in ospedale

In Italia sono circa 70 mila, secondo gli ultimi dati, i bambini che hanno bisogno di un lungo periodo di ricovero. Raggiungiamo il milione se includiamo quelli affetti da patologie croniche e complesse. Mesi e mesi nei reparti e l'ospedale diventa la loro casa e la loro scuola. È molto importante offrire un'istruzione di qualità e l' Andrea Bocelli Foundation, nata 10 anni fa dalla volontà del maestro e della moglie Veronica Berti, da un concreto contributo con nuove tecnologie per rendere le lezioni in ospedale il più possibile simili a quelle in aula. "È fondamentale nel senso più letterale del termine, perché l'educazione sta alle fondamenta di ogni civiltà. Senza educazione non c'è progresso, senza educazione non c'è speranza che gli studenti di oggi, che siano in classe o che siano in ospedale, saranno i medici di domani, gli avvocati domani e via dicendo." Il progetto patrocinato dall'Associazione ospedali pediatrici italiani e oggetto di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione prevede la TeachBus una biblioteca di devices in grado di garantire agli studenti le condizioni per mantenere le relazioni con i propri compagni e insegnanti, la piattaforma on-line ABF Educational che mette in rete una ricca selezione di strumenti educativi, l'ateliersta digitale un bibliotecario 4.0 specializzato in nuove tecnologie che supporta maestri e famiglia nel migliore utilizzo di questi dispositivi. Nel workshop di Firenze, casa di ABF, dirigenti e insegnanti delle scuole in ospedale hanno condiviso esperienze per implementare questo progetto. I primi sono stati attivati lo scorso anno a Genova e Ancona. Dal 2021 l'Andrea Bocelli Foundation ha aiutato tre nuovi ospedali italiani a Trieste, Napoli e Firenze. L'obiettivo è quello di coinvolgere molti più bambini ricoverati.