Fondazione Symbola: contro sfide, Italia deve fare l'Italia

L'Italia ha tutte le risorse necessarie per affrontare le sfide del presente, dai conflitti alle tensioni commerciali, dalla crisi climatica alla transizione energetica digitale, deve solo usarle. È questo l'assunto dal quale prende il via il seminario estivo di Symbola, la fondazione che da vent'anni mira a promuovere le qualità italiane facendo dialogare imprese, istituzioni e associazioni. Nella tre giorni a Mantova c'è spazio per discutere di artigianato, design, piccoli comuni, intelligenza artificiale, energia. A intervenire oltre 100 relatori che rappresentano la rete che è oggetto e scopo della fondazione. "Muovendosi assieme anche le fasi più difficili possono essere affrontate. Questo significa anche recuperare la convinzione che abbiamo un destino comune, che la coesione è la base anche del competitività, perché le imprese e sono tante che scommettono sul rapporto buono con i lavoratori, con le comunità, con i territori, con i subfornitori vanno meglio, innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro e che le imprese che scommettono sul green vanno meglio". Un punto fermo, le sfide della transizione della sostenibilità, della giustizia climatica e sociale non sono un problema, ma un'occasione. "Bisogna prendere atto di quelle che sono le esigenze del sistema economico, ma la strada è tracciata. Noi non possiamo immaginare un futuro per la società e per l'economia che non sia sostenibile. L'Italia sa fare l'Italia in certi momenti deve migliorare in altri". La ricetta italiana proposta a Mantova è quella di investire su competitività, autonomia energetica rinnovabile, collaborazione e innovazione. Se l'Italia fa l'Italia ce la fa, o almeno questo è l'obiettivo.