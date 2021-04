Fontana: su coprifuoco decidere in base ai dati

Io sono d'accordo sul valutare di giorno in giorno l'evoluzione dei numeri. Sulla base dell'evoluzione dei numeri si può decidere di riaprire, di eliminare coprifuoco o di tenerlo ancora qualche giorno. Io credo che siamo vicini a una resa finale, a una scelta definitiva. Quindi, anche il coprifuoco, potrà essere preso in considerazione. In questo momento però credo che sia prioritario, più importante pensare alle attività commerciali, che devono ricominciare a lavorare. Queste sono sicuramente un aspetto fondamentale.