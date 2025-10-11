Fotografica Festival, a Bergamo la quinta edizione

Dal cuore della città alta Fotografica Bergamo Festival inaugura la sua quinta edizione, proponendo un percorso visivo che interroga il presente e invita a guardare la realtà con occhi nuovi. Dall'11 ottobre al 9 novembre il Festival torna ad abitare gli spazi più evocativi della città, trasformandoli in luoghi di riflessione e visione. Il titolo scelto per questo anno Coraggiosi si diventa è più di un tema e un invito a esplorare le molteplici forme del coraggio contemporaneo. "L'abbiamo desiderato raccontare il coraggio, che è senz'altro una forza invisibile che attraversa ogni latitudine, confine, cultura e geografia. È una forza, una virtù che non significa non avere paura, che non significa essere necessariamente, un gesto eroico, può essere un gesto della quotidianità". Due le sedi principali: il monastero del Carmine e l'ex ateneo di scienze, lettere ed arti. In questi luoghi prendono vita 13 mostre internazionali di fotografia contemporanea. firmate da autori che usano l'immagine come strumento di impegno civile e poetico. Le esposizioni affrontano temi urgenti e universali: migrazioni, crisi climatica, diritti umani e libertà d'espressione. "Una grande novità è rappresentata dalla Open Call Internazionale dedicata agli under 30. Siamo contenti di aver aggiunto questo tassello importante al nostro festival ed è particolarmente emozionante, aver dato spazio, intanto allo sguardo e al racconto delle giovani generazioni, ma anche l'aver ricevuto più di 800 progetti da 85 Paesi al mondo". Fotografica Festival non è solo arte, ma uno sguardo che interroga il presente, non celebra ma racconta, non propone soluzioni, ma apre interrogativi. Lo fa con la forza silenziosa delle immagini, capaci di attraversare confini e generare consapevolezza. .