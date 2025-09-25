Fotografo morto Milano, autopsia parla di soffocamento

Prende corpo l'ipotesi di omicidio riguardo la morte di Maurizio Rebuzzini, il fotografo e critico di 74 anni deceduto il 17/09 all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo essere stato trovato in fin di vita dal figlio Filippo sul ballatoio del suo studio fotografico in zona stazione centrale. I primi risultati dell'autopsia avvalorano la tesi della morte per soffocamento causato da strangolamento, ma il giallo rimane. Primi risultati che dovranno essere approfonditi ed eventualmente confermati tramite gli esami istologici. Sul corpo dell'uomo sarebbero infatti presenti delle ecchimosi sul volto e alcuni segni sul collo. Le tracce di sangue da un orecchio potrebbero essere invece compatibili con le conseguenze dell'occlusione delle vie respiratorie. Sul caso indaga per omicidio la squadra mobile coordinata dalla PM Maria Cristina Ria. A caldo il figlio aveva escluso che suo padre potesse essere stato ucciso perché benvoluto da tutti. L'appartamento non presentava segni di effrazione né macchie evidenti di sangue. Inoltre non mancava nulla. L'ipotesi di una rapina finita male sarebbe stata esclusa fin da subito. Si stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza e l'attenzione degli investigatori sembra concentrarsi di più sulle conoscenze di Rebuzzini e sui suoi ultimi spostamenti o telefonate. .

