Fratellini azzannati da rottweiler a Lavinio, non sono in pericolo di vita

Non sono a rischio vita i due fratellini di 8 e 10 anni azzannati da un cane in una villetta a Lavinio, in provincia di Roma, e trasportati in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù. La prognosi resta riservata per il maggiore dei 2, il cui quadro era risultato più grave di quello del fratello minore, con una profonda ferita alla spalla. Nelle prossime ore verrà spostato nel reparto di chirurgia plastica e maxillo-facciale, dove già si trova il fratellino di 8 anni che era stato morso alla testa. È stato il cane della nonna ad azzannare i due fratelli che stavano giocando. Il rottweiler ha saltato la recinzione e li ha aggrediti. La prima a intervenire, immediatamente dopo l'aggressione, è stata la nonna che ha cercato di fare da scudo ai bambini ed è riuscita ad allontanare il cane. La donna al momento non risulta indagata per omessa custodia. Ora la Procura di Velletri dovrà decidere come procedere, anche sulla base della relazione dei carabinieri che devono stabilire le circostanze in cui si è verificata l'aggressione, in quali condizioni fosse tenuto il cane e se i bimbi frequentassero abitualmente o meno la casa della nonna. Il rottweiler, che pare non avesse mai dato segni di aggressività prima d'ora, è stato preso Esposito Sky TG 24. .