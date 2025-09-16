Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei

Per l'omicidio di Annamaria Andrei, la Procura di Pistoia ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, il cosiddetto killer delle prostitute. Significa che il GIP potrà decidere sulla base dei gravi indizi di colpevolezza di far saltare l'udienza preliminare di fronte al Gup e andare subito al dibattimento in Corte d'Assise. La ventisettenne romena i cui resti sono stati ritrovati nella campagna di Montecatini Terme, è la prima vittima certa dell'ex guardia giurata dalla doppia vita, padre di famiglia e assassino quando la moglie è lontana. Ed è il secondo processo richiesto dopo quello di Maria Denisa Pawn, scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio dal residence di Prato, il cui cadavere mutilato venne ritrovato nello stesso campo. Simile anche il copione dei due delitti, ma diverse le conclusioni a cui sono arrivate le due procure coinvolte. Se nel caso di Denisa l'ipotesi è che Frumuzache abbia agito premeditando l'azione in concorso con altri soggetti al momento non identificati per non subire un ricatto da 10 mila euro, gli inquirenti di Pistoia escluderebbero l'aiuto di qualche complice con l'aggravante dei futili abbietti motivi. .