Frumuzache, a processo anche per Ana Maria Andrei

Per l'omicidio di Annamaria Andrei, la Procura di Pistoia ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, il cosiddetto killer delle prostitute. Significa che il GIP potrà decidere sulla base dei gravi indizi di colpevolezza di far saltare l'udienza preliminare di fronte al Gup e andare subito al dibattimento in Corte d'Assise. La ventisettenne romena i cui resti sono stati ritrovati nella campagna di Montecatini Terme, è la prima vittima certa dell'ex guardia giurata dalla doppia vita, padre di famiglia e assassino quando la moglie è lontana. Ed è il secondo processo richiesto dopo quello di Maria Denisa Pawn, scomparsa nella notte tra il 15 e il 16 maggio dal residence di Prato, il cui cadavere mutilato venne ritrovato nello stesso campo. Simile anche il copione dei due delitti, ma diverse le conclusioni a cui sono arrivate le due procure coinvolte. Se nel caso di Denisa l'ipotesi è che Frumuzache abbia agito premeditando l'azione in concorso con altri soggetti al momento non identificati per non subire un ricatto da 10 mila euro, gli inquirenti di Pistoia escluderebbero l'aiuto di qualche complice con l'aggravante dei futili abbietti motivi. .

Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anniZoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
cronaca
Zoosafari Fasano, due gorilla nati in un mese, i primi in Italia da 50 anni
00:01:40 min
| 58 minuti fa
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiestaTragedia a Santi Cosma e Damiano, 15 enne suicida, procura Cassino apre inchiesta
cronaca
Tragedia a Santi Cosma e Damiano, 15enne suicida
00:01:25 min
| 2 ore fa
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia BuchicchioLa proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
cronaca
La proclamazione di Miss Italia 2025, Katia Buchicchio
00:00:34 min
| 3 ore fa
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio EmiliaFermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
cronaca
Fermato col taser, muore 42enne a Reggio Emilia
00:01:20 min
| 2 ore fa
ERROR! T08160925ERROR! T08160925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 settembre, edizione delle 8
00:01:39 min
| 4 ore fa
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombianiProstituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
cronaca
Prostituzione e droga, fermati 11 cittadini colombiani
00:01:24 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB1609000ERROR! WEB1609000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 settembre 2025
00:22:18 min
| 7 ore fa
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidioMuore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
cronaca
Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio
00:01:28 min
| 18 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 19 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 19 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 20 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 20 ore fa
