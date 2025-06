Frumuzache, si indaga su altre donne scomparse

Si scava nel passato di Vasile Frumuzache. Con l'analisi dei suoi tabulati telefonici si va indietro di 5 anni quando l'uomo, con la sua famiglia, era ancora in Sicilia. E si osserva ogni frame delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza in cerca, magari, di un complice. L'uomo lo ha sempre smentito, così come ha negato di aver ucciso più di due volte. Ma gli inquirenti non si fidano. Non ha detto la verità su Maria Denisa Paun. L'autopsia sul corpo della 30enne scomparsa da Prato ha confermato che la sua testa non è stata tagliata con un coltello da cucina, come lui ha riferito dentro il residence dove non sono state trovate tracce di sangue, ma con un taglio netto di un'ascia o di una mannaia. La GIP, dopo l'udienza di convalida, lo ha lasciato in carcere motivando la decisione con il pericolo di fuga e reiterazione del reato. Ma l'uomo è stato spostato nel penitenziario di Sollicciano dopo l'accoglienza con l'olio bollente a lui riservata alla Dogaia. Sarebbero cinque le donne scomparse in Toscana, su cui si sta indagando, cinque profili di donne come Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei. Nella casa di Frumuzache sono stati trovati cellulari e alcuni coltelli bruciati. La logica dice che a qualcosa devono essere serviti, per questo vengono trattati come indizi di un potenziale killer seriale. .