Fuga di monossido di carbonio a Roma, 96 evacuati

È stato un risveglio scioccante quello dei 96 ospiti dell'hotel romano di via Raganelli in via Aurelia 738. Intorno alle 04.30 del mattino, un forte odore di gas ha fatto attivare l'allarme per una fuga di monossido di carbonio, che ha fatto scattare l'evacuazione immediata dell'intera struttura. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto insieme agli esperti del corpo di rilevamento radioattivo chimico, hanno accertato che 44 stanze su 46 risultavano contaminate dal gas velenoso, che ha intossicato sette persone, sei ospiti dell'albergo e un operatore sanitario del 118, tutti ricoverati in ospedale in condizioni non gravi. Gli altri ancora storditi dal sonno, sono stati portati all'esterno dell'edificio e assistiti dai soccorritori che hanno fornito loro ossigeno direttamente sul posto. Le prime indagini indicano come possibile origine dalle forze dell'ordine per ulteriori accertamenti tecnici. Si punta a chiarire la dinamica esatta dell'incidente, ed eventuali responsabilità legate alla manutenzione o al malfunzionamento degli impianti termici. Attualmente la situazione è comunque tornata sotto controllo.