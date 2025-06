Si sono svolti giovedì 26 giugno, nella chiesa di San Fedele a Milano, i funerali di Arnaldo Pomodoro, scomparso il 22 giugno all’età di 99 anni. Scultore e orafo di fama internazionale, Pomodoro è noto per le sue iconiche opere in bronzo come sfere, dischi e piramidi, installate in tutto il mondo .