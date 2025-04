Migliaia di fedeli hanno atteso tutta la notte per poter accedere alla Basilica di San Pietro, che è rimasta aperta fino all'alba per consentire ai presenti di rendere omaggio alla salma di Papa Francesco. La Basilica è rimasta chiusa per circa un'ora e mezza e ha poi riaperto le porte alle 7. Sarà possibile omaggiare il Pontefice all’interno della chiesa fino alle 19 di venerdì 25 aprile. Successivamente il feretro sarà preparato per i funerali previsti alle 10 di sabato 26 aprile.